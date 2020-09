Dune, ecco il trailer canadese del film di Villeneuve mostrato al cinema

Dopo mesi di trepidante attesa, abbiamo finalmente potuto dare uno sguardo a quello che sarà il Dune di Denis Villeneuve nel primo trailer del film. Ora però, una seconda versione del trailer è stata resa disponibile da Warner Bros.. Vediamola insieme.

Si tratta della versione canadese del trailer, mostrata nelle sale prima di Tenet (il film di Christopher Nolan è uscito nei giorni scorsi nelle sale d'oltroceano).

Il video, che trovate anche in testa alla notizia, è in francese e, come avrete notato, ha una durata più breve della versione che è stata distribuita online. Nonostante ciò, abbiamo comunque un paio di nuove inquadrature: ci viene infatti mostrato uno shot aggiuntivo di Gurney Halleck (Josh Brolin) che si prepara per la battaglia, e un altra scena in cui il Paul Atreides di Timothée Chalamet cerca di superare la prova di Gom Jabbar.

In un nostro articolo ci siamo dedicati all'analisi del trailer di Dune, quindi se avete qualche perplessità o curiosità in merito, forse lì vi troverete risposta.

E a proposito di risposte, sembrerebbe che l'uscita di Dune non sia a rischio rinvii, nonostante Wonder Woman 1984 sia stato nuovamente spostato, questa volta al 25 Dicembre (periodo in cui in sala dovrebbe esserci anche Dune, uscendo il 18 dicembre).

A quanto pare, sarà proprio un Natale nel segno di Warner Bros.