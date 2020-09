Dune, Timothée Chalamet e Zendaya protagonisti in esclusiva su Empire

Su Empire Online sono disponibili le nuove immagini in esclusiva dal set di Dune, nella versione portata sul grande schermo da Denis Villeneuve. Protagonisti di un'immagine pubblicata su Instagram dall'account di Warner Bros. Pictures sono Timothée Chalamet e Zendaya, tra le star che fanno parte del ricco cast del film.

Dune è la nuova trasposizione del romanzo fantascientifico di Frank Herbert, pubblicato nel 1965 e portato infelicemente al cinema da David Lynch negli anni '80.

La trama di Dune è ambientata in un futuro lontano, nel quale il duca Leto Atreides, accetta di gestire il pericoloso pianeta desertico Arrakis, noto anche come Dune, unica fonte della sostanza più preziosa dell'universo, la Spezia, che permette di prolungare la vita umana e conferisce altri incredibili poteri.

Nonostante Leto sia al corrente della pericolosità del pianeta, egli prende il controllo delle operazioni di estrazioni delle Spezie, rese pericolose dalla presenza di giganteschi vermi della sabbia.



Il ricco cast del film è composto da Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, David Dastmalchian, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem.

Negli ultimi giorni sul web sono comparse diverse immagini leakate di Dune mentre il primo teaser di Dune è in sala in questi giorni con Tenet di Christopher Nolan.

L'uscita di Dune è prevista nelle sale per la metà di dicembre.