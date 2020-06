Dune, Timothée Chalamet e Zendaya si mostrano nel nuovo fan-poster

L'attesa per il Dune di Denis Villeneuve continua a crescere: il film dovrebbe debuttare in sala il prossimo novembre (salvo eventuali slittamenti, e qui non possiamo far altro che toccare ferro) ma si sa come funziona quando il tempo, in attesa di un regalo tanto atteso, sembra non passare mai.

La produzione, d'altronde, è stata anche piuttosto avara finora: tutto ciò che abbiamo visto di Dune sono state alcune immagini dei protagonisti, mentre niente ancora sappiamo ad esempio sull'aspetto degli iconici vermi delle sabbie o del barone Vladimir Harkonnen, tanto per fare un paio di esempi.

Per rendere più sopportabile l'attesa non resta dunque altro da fare che affidarsi ai fan, sempre pronti a sopperire alla mancanza di novità ufficiali mettendo le loro mani su grafiche, fan-art, poster e chi più ne ha più ne metta. L'ultima arrivata è dunque questa locandina fan-made del film, che ci mostra ancora una volta i personaggi di Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac e Rebecca Ferguson.

Le aspettative sul Dune di Villeneuve sono ovviamente altissime: l'opera di Frank Herbert vanta estimatori in tutto il mondo ed è considerata uno dei cicli fantascientifici più importanti di sempre, ragion per cui tutti si aspettano un adattamento cinematografico all'altezza dopo il fallimento di David Lynch. Villeneuve, dal canto suo, sembra aver dedicato al progetto tutta la cura necessaria: il regista ha impiegato un anno solo per definire un aspetto del suo Dune. Nel frattempo, diamo uno sguardo al protagonista di Dune, il Paul Atreides di Timothée Chalamet.