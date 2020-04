Dune, Timothée Chalamet svela il viaggio da antieroe di Paul Atreides

Jason Momoa, Zendaya, Oscar Isaac sono solo alcune delle star apparse nelle immagini ufficiali di Dune, l'atteso adattamento ad opera di Denis Villeneuve che vedrà Timothée Chalamet nei panni del protagonista Paul Atreides.

"La cosa che mi ha subito attratto di Paul è il fatto che in una storia così dettagliata, anche a livello di costruzione del mondo, il protagonista è alle prese con una sorta di viaggio da anti-eroe" ha spiegato l'attore di Chiamami col tuo nome sui motivi che lo hanno spinto a partecipare al progetto (via Vanity Fair). "Lui pensa che diventerà una specie di giovane generale studiando il padre e la sua guida di una forza di combattimento, magari un decennio più tardi o qualcosa del genere."

Atteso nelle sale il prossimo dicembre, ricordiamo che Dune rappresenterà la prima metà del celebre romanzo di Frank Herbet: come spiegato di recente dallo stesso Villeneuve, infatti, il regista di Blade Runner 2049 non avrebbe accettato di dirigere l'adattamento se non avesse potuto esplorare a fondo gli aspetti del materiale originale.

Nel cast del film troveremo anche Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Stellan Skarskgard, Charlotte Rampling e Dave Bautista. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla prima foto di Chalamet in Dune.