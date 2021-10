Dune, Timothée Chalamet rivela: 'Un mio idolo mi ha detto di non fare film di supereroi'

Negli ultimi dieci anni il Marvel Cinematic Universe ha inglobato buona parte dei principali nomi della Hollywood dei nostri giorni: non tutti, però, sono disposti a subire il richiamo delle sirene di Marvel Studios e simili, come dimostrano le dichiarazioni rilasciate proprio in queste ore dalla star di Dune Timothée Chalamet.

Poco dopo le controverse parole di Denis Villeneuve sui film dell'MCU, infatti, Timothée Chalamet ha rivelato di aver ricevuto da uno dei suoi più grandi idoli (di cui si è ben guardato dal rivelare il nome) il consiglio di evitare qualunque tipo di droga pesante e... Di rifiutare qualunque ruolo in film di supereroi.

"Uno dei miei idoli (non rivelerò di chi si tratta, perché mi prenderebbe a calci nel cu*o) mi mise un braccio intorno alle spalle la prima volta che c'incontrammo e mi disse: 'Niente droghe pesanti e niente film di supereroi" sono state le parole di Timothée Chalamet al riguardo. Parole che sicuramente non mancheranno di far discutere e che puntano ancora una volta i riflettori su quella parte di Hollywood che non sembra provare particolari simpatie per franchise come l'MCU.

Di chi pensate si possa trattare? Siete d'accordo con il consiglio elargito a Chalamet? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, Villeneuve ha spiegato la scelta di dividere Dune in due parti.