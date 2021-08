Dune, Timothée Chalamet racconta: 'Ho divorato il libro per incontrare Denis Villeneuve'

Cresce l'attesa per Dune di Denis Villeneuve, che è già sold out al Festival di Venezia, dove sarà presentato fuori concorso il prossimo 3 settembre. In una recente intervista a Deadline, Timothée Chalamet ha raccontato di aver iniziato a leggere il libro di Frank Herbert dopo aver saputo del coinvolgimento del regista.

"In tutta onestà, penso che la mia comprensione di Dune fino a quel punto provenisse da un graphic novel che avevo visto alla Midtown Comics quando stavo acquistando le carte Yu-Gi-Oh! Avevo circa 10 anni" ha raccontato l'attore.

Timothée Chalamet desiderava lavorare con Denis Villeneuve da anni, e così, per non farsi trovare impreparato, ha iniziato a leggere Dune, arrivando al punto di impostare un alert su Google. Al momento di incontrare il regista, però, il protagonista di Chiamami col tuo nome ha dovuto accelerare notevolmente la lettura per riuscire a finire in tempo il libro.

"Ero circa a metà del libro quando ho saputo che Denis Villeneuve sarebbe stato il presidente della giuria al Festival di Cannes, ed ero a Londra a girare The King" ha spiegato Timothée Chalamet. "Mi ha chiesto se potevo raggiungerlo, quindi ho rapidamente completato la seconda metà del libro nel miglior modo possibile. Diciamo che la prima metà della mia copia è piena di annotazioni e di miei pensieri, mentre la seconda metà l'ho a stento. E poi ho avuto quell'incontro con lui, ed è stata una immensa gioia..."

Josh Brolin ha definito Dune un capolavoro: chi non potrà essere a Venezia dovrà aspettare il 22 ottobre per scoprire se l'interprete di Thanos nel MCU ha ragione.