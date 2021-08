Dune, Timothée Chalamet non sarà il protagonista di Parte 2! Ecco chi avrà il testimone

Con una mossa decisamente a sorpresa, il regista Denis Villeneuve ha rivelato che Timothée Chalamet non sarà il protagonista di Dune: Parte 2, già annunciato sequel dell'imminente nuovo film di fantascienza del regista canadese, Dune.

Villeneuve ha svelato questa informazione durante un'intervista concessa alla rivista nostrana Il Venerdì di Repubblica, e dichiarando: "Non vedo l'ora di girare la seconda parte di Dune per far tornare insieme a Timothée Chalamet e Zendaya. Per il momento posso solo dire che nel prossimo capitolo Zendaya sarà la protagonista della storia."

La mossa ha immediatamente spiazzato i fan della saga, considerata l'importanza di Paul Atreides (interpretato da Timothée Chalamet) nella storia del Dune di David Lynch e soprattutto nel romanzo originale di Frank Herbert. Tuttavia, è ancora un mistero cosa Villeneuve abbia preparato per il suo Dune, quali libertà si sia preso rispetto al materiale di partenza e quanta rilevanza ricoprirà nel primo episodio Chani, la guerriera interpretata da Zendaya. Per chi fosse a digiuno di elementi, Chani Kynes è un membro dei Fremen e figlia di Liet Kynes, ecologista imperiale e planetologo di Arrakis. Chani forma uno stretto legame con il leader dei Fremen, Stilgar, interpretato da Javier Bardem. Il personaggio assume un ruolo di primo piano nella seconda metà del romanzo di Dune, introducendo Paul e sua madre Lady Jessica (Rebecca Ferguson) alle vie dei Fremen.

A questo punto è lecito aspettarsi alcune libertà creative nel Dune di Denis Villeneuve, e infatti i fan hanno già avuto modo di appurare che il personaggio di Liet Kynes in particolare è stato scambiato di genere nel nuovo adattamento: questa volta Liet sarà interpretata da Sharon Duncan-Brewster e molti si aspettano che sia la madre di Chani, non più il padre. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che Dune arriverà in Italia tra un mese esatto, il 16 settembre. Per altri approfondimenti, guardate i nuovi trailer di Dune.