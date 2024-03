Dune: Timothée Chalamet legge il libro in treno, la vecchia foto torna virale

Non tutti gli attori sono soliti dedicarsi alla lettura del materiale da cui è tratto un film a cui dovranno prendere parte (sì, Elijah Wood, stiamo parlando di te): Timothée Chalamet, però, è evidentemente uno a cui piace fare le cose come si deve, almeno a giudicare da una foto circolata qualche tempo prima di Dune - Parte 1.

La star di Chiamami Col Tuo Nome si sta godendo in questi giorni il clamoroso successo di Dune - Parte 2 (definito da Hideo Kojima come un'ancora di salvezza per il cinema sul grande schermo): successo che è sicuramente in buona percentuale merito della sua straordinaria interpretazione di Paul Atreides e della dedizione con cui già nel 2018 il nostro s'immergeva nel mondo ideato da Frank Herbert.

Questa storia, probabilmente, non vi sarà del tutto nuova: già all'epoca dell'uscita della prima parte dell'opera di Denis Villeneuve, infatti, cominciò a circolare una foto scattata 3 anni prima nella quale trovavamo, appunto, il buon Timothée immerso nella lettura del libro di Dune durante un tragitto in metropolitana, come un qualunque studente universitario o lavoratore pendolare. La foto, naturalmente, non poteva non tornare in auge in questi giorni in cui tutti respiriamo a pieni polmoni la polverosa aria di Arrakis! Cosa ne dite? I suoi studi avranno dato gli effetti sperati? Per scoprirlo, qui vi lasciamo la nostra recensione di Dune - Parte 2.