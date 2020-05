Dune: Timothee Chalamet e Josh Brolin in azione nella nuova immagine ufficiciale

Anche se con Prisoners, Sicario e La donna che canta ha dimostrato di essere un regista capace di adattarsi a più generi, poliedrico e capace, quello che resta il campo cinematografico più approfondito da Denis Villenevue è quello sci-fi, dove infatti tornerà a fine anno con l'attesissimo Dune.

Proprio attraverso la fantascienza, Villenevue più che film ha confezionato miracoli visivi legati al campo del linguaggio e della comunicazione e del pur spettacolo sensoriale, da Arrival a Blade Runner 2049, e con l'adattamento cinematografico del classico della fantascienza di Frank Herbert è pronto a spingersi oltre e riproporre un intero immaginario filtrato dalla sua clinica e profonda visione.



Grazie a Empire Online possiamo oggi tornare a dare un'occhiata al film in un'immagine ufficiale che mostra Timothee Chalamet e Josh Brolin nei rispettivi panni di Paul Atreides e Gurney Halleck, il principe e l'istruttore d'armi nel bel mezzo dell'azione, in equilibrio su di un Ornitottero in volo sulle distese desertiche del Pianeta Arrakis.



Villenevue sulla scena ha raccontato al sito: "Qui assistiamo al primo contatto di Paul con il profondo deserto, da cui rimane incantato. Ha la stana sensazione di essere a casa. C'è molta azione in questo specifico momento ed è una delle scene del film di cui vado più orgoglioso in assoluto".



Dune vede nel cast - tra gli altri - anche Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac e Jason Momoa, per un'uscita prevista nelle sale americane il 18 dicembre 2020.