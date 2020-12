Dune, Timothée Chalamet indossa una felpa di Legendary al SNL: la star contro Warner Bros.

Timothée Chalamet ha presentato l'ultimo episodio del Saturday Night Live, debuttando per la prima volta nel programma comico americano, e ha chiuso il suo show indossando una felpa con stampato il marchio di Legendary Pictures, in aperto disaccordo dunque con la Warner Bros. e la sua scelta di un modello distributivo ibrido.

Non può essere una semplice coincidenza infatti questa vistosa scelta conclusiva d'abbigliamento, specie nel bel mezzo di una tempesta di polemiche contro la major che vede scontrarsi contro la decisione della compagnia autori del calibro di Christopher Nolan, lo stesso Denis Villenevue regista di Dune con protagonista Chalamet e anche Judd Apatow.



E poi sappiamo che la Legendary Pictures ha da poco dichiarato guerra legale alla Warner Bros. su questa scelta di far approdare contemporaneamente al cinema e su HBO Max i suoi film del prossimo anno.



Oltre al Dune di Denis Villeneuve, il modello ibrido porterà nei salotti degli americani per tutto il 2021 questa lista di attesissimi film: Matrix 4, Wonder Woman 1984, The Little Things, Judas and the Black Messiah, Tom & Jerry, il crossover Godzilla vs Kong, Mortal Kombat, Those Who Wish Me Dead, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, In The Heights, Space Jam: A New Legacy, The Suicide Squad, Malignant, Reminiscence, The Many Saints of Newark, King Richard e Cry Macho.