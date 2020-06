Dune, Timothée Chalamet e le estenuanti riprese nel deserto: 'Per fortuna avevo la tuta'

Dopo il successo di Chiamami col tuo nome e Piccole Donne (tra gli altri), Timothée Chalamet si prepara al suo primo ruolo da protagonista in un blockbuster di fantascienza: il promettente adattamento di Dune firmato da Denis Villeneuve. Di recente, l'attore ha parlato delle estenuanti sessioni di riprese sotto il caldo del deserto.

"Ricordo di essere uscito dalla mia stanza alle 2 del mattino, e probabilmente c'erano già 40 gradi" ha spiegato Chalamet (via Cinema Blend) sul set organizzato nei pressi di Abu Dhabi. "Durante le riprese la temperatura poteva anche raggiungere i 50 gradi. Se il caldo aumentava troppo dovevamo fermarci. Non ricordo il numero esatto, ma ad un certo punto non puoi continuare a lavorare. Per farla breve, è stato utile avere la tuta ed essere a quel livello di stanchezza."

L'attore veste i panni di Paul Atreides, personaggio già interpretato nel film di David Lynch da Kyle MacLachlan. Parlando del suo "viaggio per diventare un uomo", Villeneuve ha paragonato il destino di Paul a quello di Michael Corleone ne Il Padrino.

Dune, lo ricordiamo, vedrà un nutrito cast di star quali Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, Jason Momoa e Javier Bardem, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 17 dicembre. Almeno per il momento, infatti, il film è "sopravvissuto" alle recenti modifiche del calendario Warner Bros.