Dune, Timothée Chalamet cavalca un verme delle sabbie nel primo video della Parte 2

Nel corso del CinemaCon a Las Vegas è stata mostrata una prima clip di Dune - Parte 2, che mostra il personaggio di Timothée Chalamet pronto a dirigersi verso il proprio destino. Denis Villeneuve torna alla regia di Dune con la seconda parte della trasposizione cinematografica del romanzo di Frank Herbert.

Dopo l'ottimo riscontro critico e commerciale e le dieci candidature ai Premi Oscar del primo film, i fan sono pronti a tornare nell'universo di Dune, con Paul Atreides pronto a prendere possesso del mantello di Muad'Dib, profeta dei Fremen; le prime immagini della clip mostrata al CinemaCon lo mostrano calvare uno dei temibili vermi delle sabbie del deserto.



Timothée Chalamet, presente al CinemaCon, ha raccontato:"Nel primo film Paul Atreides è uno studente... Qui vediamo realmente Paul diventare un leader".



Ma cosa dobbiamo aspettarci da Dune - Parte 2, diretto da Denis Villeneuve? Nel cast torna anche Zendaya nei panni di Chani, che i fan sperano di vedere maggiormente in questo capitolo:"Questa volta non è soltanto nei sogni. Ho avuto così poco tempo per sapere chi fosse e ora mi sento davvero come se fosse una parte di me. Sono soltanto due giovani che cercano di crescere, innamorarsi e vivere".



Al CinemaCon è stato presentato il primo trailer di Dune - Parte 2, e si notano diversi dettagli del film, che conterrà "molta più azione" rispetto al precedente.