Dune: il primo teaser è in sala con Tenet, svelata la data di uscita del trailer!

Oggi arriva in Italia Tenet di Christopher Nolan, ma a quanto pare potrebbe non presentarsi da solo: stando a quanto rivelato da Trailer Track, infatti, il primo teaser di Dune di Denis Villeneuve è stato segnalato nei cinema canadesi insieme alle copie di Tenet.

In aggiunta, sempre Trailer Track segnala che il filmato ha una durata di 1 minuto e 37 secondi ed è stato pensato dalla Warner Bros. per essere un'esclusività delle proiezioni del film di Nolan. Un nuovo filmato promozionale, probabilmente diverso, arriverà come trailer ufficiale mercoledì 9 settembre.

Tuttavia non è chiaro nei cinema di quanti e quali paesi il teaser sarà mostrato: secondo la fonte, è possibile che il filmato non verrà riprodotto fino al 31 agosto, ovvero data in cui le prime proiezioni di Tenet saranno aperte negli Stati Uniti Gli Stati.

Ricordiamo che il remake di Dune di Denis Villeneuve vanterà un cast gigantesco che include Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, David Dastmalchian, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem. L'uscita è ancora prevista nelle sale il prossimo 18 dicembre.

