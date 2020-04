Dune, svelato il logo ufficiale del film di Denis Villeneuve?

Pasquetta con sorpresa, quella di oggi, dato che in mattinata Warner Bros. ha diffuso la prima immagine ufficiale di Dune con Timothée Chalamet, e sembrerebbe essere stato svelato anche il logo del film diretto da Denis Villeneuve.

Secondo quanto riportato da Screen Rant, anche il logo ufficiale dell'ultimo adattamento del romanzo fantascientifico di Frank Herbert sarebbe stato reso noto (lo trovate anche nella nostra gallery), e non sarebbe poi così diverso dalla versione fanmade del logo di Dune leakkato qualche tempo fa.

Come possiamo vedere, infatti, in questa versione più basic predominano il nero e l'arancione, ma il font pare identico.



Nella pellicola di Villeneuve "Paul Atredeis (Timothée Chalamet) è un brillante e talentuoso ragazzo nato per portare a compimento un grandioso destino che va oltre la sua comprensione. Paul dovrà raggiungere il pianeta più pericoloso dell'universo per far sì che la sua famiglia e la sua gente possano avere un futuro".



Assieme a Chalamet troveremo anche, tra gli altri, Oscar Isaac, Josh Brolin, Javier Bardem, Jason Momoa, Stellan Skarsgård, Zendaya, e Rebecca Ferguson.



Al cinema dal prossimo dicembre, Dune di Denis Villeneuve non è il primo tentativo di adattare l'opera di Herbert; la più celebre è sicuramente quella dell'84 diretta David lynch, nonostante non sia stata particolarmente amata.



Ad ogni modo, ad accompagnare la pellicola arriverà anche una graphic novel, mentre è in programma una serie tv per HBO Max intitolata Dune: The Sisterhood.