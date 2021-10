Dune, successo al box office USA: oltre 5 milioni di incassi alle anteprime

L'epico film di fantascienza diretto da Denis Villeneuve debutta finalmente anche negli Stati Uniti. L'incasso di Dune nella serata delle anteprime di giovedì 21 ottobre è di 5,1 milioni di dollari.

Sia la critica che lo stesso Villeneuve avevano invitato il pubblico a vedere il film sullo schermo più grande possibile, e nella serata delle anteprime quasi il 30% degli incassi sono arrivati proprio dalle 402 sale IMAX.

Dune ha debuttato questo fine settimana nelle sale cinematografiche statunitensi e si prevede un incasso tra i 30 e i 35 milioni di dollari in questo weekend. Inoltre, in contemporanea all'uscita in sala Dune sarà in streaming su HBOMax.

Ispirato all'iconico romanzo fantascientifico di Frank Herbert, Dune ha conquistato gli spettatori di tutto il mondo, incassando 129,7 milioni di dollari. Dato l'imponente budget investito nella produzione della pellicola, sarà necessaria un'ottima performance a livello di incassi perché si possa valutare un eventuale sequel: proprio ieri la CEO di WarnerMedia, Ann Sarnoff, ha parlato dell'ipotesi di un possibile sequel di Dune.

Dune ha debuttato oggi anche in Cina, un altro mercato ormai fondamentale nel determinare il successo delle grandi produzioni: nel primo giorno in sala, la pellicola ha ottenuto il 34,3% degli incassi giornalieri al botteghino con circa 6,5 milioni di dollari.

Scopriremo nei prossimi giorni se Dune rispetterà o meno le previsioni di incassi nei cinema USA e di tutto il mondo e, di conseguenza, se ci potremo aspettare o meno un sequel.