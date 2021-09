Dune: strepitoso incasso nel primo giorno di programmazione per il film di Villeneuve

L'adattamento cinematografico di Dune di Denis Villeneuve comincia con il piede giusto per quanto riguarda gli incassi al box-office italiano; la pellicola con Timothee Chalamet e Zendaya, uscita ieri nelle nostre sale, ha infatti racimolato 420mila euro nel solo primo giorno di programmazione, cifra destinata a salire nell'arco del weekend.

Il kolossal fantascientifico tratto dal romanzo di Frank Herbert si è portato immediatamente al primo posto del box-office italiano incassando la cifra di 419mila euro per un totale di 58mila presenze circa (il dato include anche alcune anteprime del mercoledì). Il film di Denis Villeneuve è presente in 797 schermi con una media per copia di 526 euro. Dune ha ottenuto una delle migliori aperture (la quarta in assoluto) durante la pandemia superando il debutto di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, che lo scorso 1 settembre aveva incassato 336mila euro. Il dato migliore resta quello di Me Contro Te, capace di incassare all'esordio 812mila euro lo scorso 18 agosto mentre in seconda posizione rimane After 2 con 661mila euro nel primo giorno, seguito da Black Widow con 592mila euro (dato che include le anteprime) a luglio.

Parlando di film fantascientifici usciti in tempi di pandemia, Dune ha battuto anche l'esordio di Tenet, che nell'agosto 2020 incassò nel primo giorno 414mila euro (il film di Christopher Nolan scivola così al quinto posto in classifica).

Per quanto riguarda gli incassi di ieri, Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli si piazza al secondo posto incassando altri 54mila euro, mentre sul podio si mantiene stabile Qui Rido Io di Mario Martone con altri 33mila euro (e un totale di 479mila euro).

Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di Dune e tutto quello che sappiamo su Dune - Parte 2.