Dune, che storia racconterà il sequel? Riscopriamo Il ciclo di Dune

La scelta di Denis Villeneuve di dividere in due parti la sua trasposizione cinematografica del primo libro del ciclo di Dune non è stata casuale: l'opera di Frank Herbert è a dir poco mastodontica e già in passato ci si è scontrati con l'impossibilità di comprimere tutto in un paio d'ore (chiedere a David Lynch per informazioni).

La prima parte del film con Timothée Chalamet e Zendaya si ferma dunque all'inizio del vero viaggio del nostro Paul, che ha finalmente incontrato Stilgar e Chani ed è pronto a capire davvero chi siano i fremen: la profezia sulla famiglia Atreides, però, ci dice che il giovane duca non si limiterà ad essere un membro qualunque della gente del deserto.

Proprio la trasformazione di Paul in Muad'dib sarà dunque presumibilmente al centro della seconda parte del film di Villeneuve: il figlio di Leto dovrà pian piano uccidere il vecchio sé, abbracciando in toto la cultura (e lo scopo) della sua nuova gente e imparando a diventarne il capo, facendo i conti con una responsabilità sempre più pesante e con una jihad in suo nome alla cui inevitabilità il nostro cercherà in ogni modo di opporsi.

Assisteremo poi alla nascita dell'amore tra Paul e Chani, con quest'ultima che sul finale capirà di dover accettare il fatto che al suo amato tocchi sposare la principessa Irulan allo scopo di divenire il legittimo imperatore; nel mezzo troverà poi spazio il percorso che porterà Jessica a divenire la Reverenda Madre dei fremen e a dar vita ad Alia, creatura dotata di incredibili poteri al punto da seminare il panico addirittura tra le Bene Gesserit.

Tutto ciò senza dimenticare la scena presumibilmente più attesa dai fan di tutto il mondo, con Paul che dovrà confrontarsi con il Verme, imparando a cavalcarlo come un vero fremen. La saga di Dune, insomma, ha ancora tanto da offrirci: come ci spiega la stessa Chani durante l'ultima sequenza del film, d'altronde, questo è solo l'inizio. Per saperne di più, qui trovate la nostra recensione di Dune.