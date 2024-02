Dune, Sting ha fatto un regalo davvero 'particolare' al suo 'erede' Austin Butler!

Nel trailer di Dune Parte Due possiamo vedere Austin Butler nel ruolo spaventoso di Feyd-Rautha.

Il personaggio interpretato da Butler compare già nel Dune di David Lynch, interpretato da Sting. I due attori si sono incontrati alla premiere del film di Villeneuve a Londra, e Sting ha deciso di donare un pezzo unico proveniente direttamente dal set degli anni Ottanta. È lo stesso Butler a raccontare la storia: "È venuto da me ed è stato molto cordiale e affabile. Gli ho chiesto com'è stato lavorare nel Dune originale e mi ha risposto che aveva ancora la brachetta che aveva indossato sul set e che se avessi voluto l'avrebbe lavata a secco e mi avrebbe permesso di indossarla". La "brachetta" a cui fa riferimento Butler è l'indumento indossato dal Feyd-Rautha di Sting in un'iconica scena di Dune, dove indossa solo questo paio di slip a forma di ali dall'aspetto futuristico.

Ma chi è Feyd-Rautha? Si tratta del nipote del grottesco Barone Harkonnen e il fratello minore di Glossu Rabban. Proprio come il protagonista di Dune Paul Atreides, Feyd-Rautha è il prodotto geneticamente suoeriore del misterioso programma di riproduzione lungo secoli della sorellanza delle Bene Gesserit, e doveva essere accoppiato con l'erede della dinastia Atreides per produrre Kwisatz Haderach, una Reverenda madre con assoluti poteri di preveggenza. Questi erano i piani, almeno finchè la madre di Paul, Lady Jessica, non contravviene agli ordini dell'ordine e concepisce un figlio maschio. Il personaggio di Feyd-Rautha è caratterizzato una propensia per la crudeltà e la perversione, ma anche da una straordinaria intelligenza: oltre a Sting e Butler, il suo ruolo è stato intepretato da Matt Keeslar nella miniserie Dune del 2000. Qui potete trovare la nostra recensione di Dune-Parte 2.