Dune, Stephen King promuove il film ma offre anche un'amara riflessione

Ora che Dune è finalmente uscito anche in USA arrivano i commenti sull’adattamento del libro di Frank Herbert anche da oltreoceano. Il maestro dell'horror Stephen King ha detto la sua sul film di Denis Villeneuve su Twitter offrendo lo spunto per una riflessione interessante.

King non è andato troppo nello specifico riguardo ai suoi pensieri sul film o le interpretazioni del cast, si è limitato a dire che era "davvero buono", ma ha sottolineato il fatto che sia incredibile che gli effetti speciali possono essere di così gran livello mentre gli esseri umani non sono ancora in grado di raggiungere la pace nel mondo.

Ecco il tweet completo: “L'ho visto con mia moglie questo pomeriggio. Davvero lungo ma davvero buono. Difficile credere che possiamo fare tutti questi incredibili effetti speciali e ancora non raggiungere la pace nel mondo.” Il nuovo adattamento di Dune nel suo primo weekend di programmazione in USA ha incassato $ 40,1 milioni in Nord America, il più grande debutto nella carriera del regista Villeneuve che ha assicurato che Dune 2 sarà più cinematografico.



Con un cast di stelle tra cui Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Dave Bautista e Stellan Skarsgård non perdetevi la nostra recensione di Dune e fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate della riflessione di King.