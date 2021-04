Dune, Stellan Skarsgard: 'Per il Barone Harkonnen necessarie 8 ore di trucco al giorno'

Il Barone Vladimir Harkonnen è uno degli elementi di Dune su cui si concentra la maggior parte della curiosità dei fan: l'acerrimo nemico degli Atreides è descritto nel romanzo di Frank Herbert come un uomo immensamente grasso e dall'aspetto appariscente, dettagli a cui Denis Villeneuve avrà sicuramente voluto restare fedele.

Quale sarà, dunque, l'aspetto di Stellan Skarsgard nel Dune che vedremo al cinema nel 2022? A parlarne è stato proprio il diretto interessato, che ha svelato l'immenso lavoro svolto dalla crew in fase di trucco: "Ho girato solo per 8 o 10 giorni perché il mio personaggio non si farà vedere molto, ma avvertirete la sua presenza. È una presenza intimidatoria, sono sicuro che avrete paura di lui. E poi sono estremamente grasso. Ho dovuto fare 8 ore di trucco al giorno. E in alcune scene sembro davvero alto perché levito. Vi divertirete un sacco con lui" ha spiegato l'attore.

Skarsgard ha poi riservato parole d'elogio al regista Denis Villeneuve: "È capace di creare un'atmosfera che è qualcosa di tangibile, qualcosa capace di risucchiarti. Non ti annoia mai, nonostante faccia delle riprese lunghe e lente. Lui crea l'atmosfera e tu ti ritrovi lì, in quell'universo. Penso che per questo film sarà lo stesso". Lo stesso entusiasmo è stato mostrato anche da Jason Momoa: la star di Aquaman ha recentemente indicato Dune come lo standard a cui vorrà attenersi per il resto della sua carriera.