Dune e Star Wars, tutte le somiglianze tra le due saghe fantascientifiche

Anche se il franchise Star Wars è più conosciuto, l’universo di George Lucas non esisterebbe senza Dune, il capolavoro di fantascienza di Frank Herbert. La storia di Paul Atreides ha drasticamente influenzato la narrativa per oltre cinquant'anni anche se forse non ce ne siamo accorti godendo di meno seguito.

Con la recente uscita dell'adattamento del regista Denis Villeneuve, se non l'avete ancora fatto leggete la nostra recensione di Dune, molti hanno iniziato a chiedersi quanto possa essere influente Dune nell’universo fantascientifico. Anche se non avevate mai sentito parlare dell'opera fino ad ora, probabilmente qualche riferimento vi è passato sotto il naso negli anni, anche se inconsapevolmente. Il fantastico video di Nerdist qui sopra descrive nel dettaglio gli innumerevoli riferimenti di Dune nella cultura pop. Non c'è dubbio che le due storie siano collegate, ed oggi vi parliamo delle principali similitudini.

Di tutte le somiglianze, questa potrebbe essere la più eclatante. Star Wars: Episodio IV – Una Nuova Speranza ci introduce Tatooine, un pianeta arido e desertico pieno di tribù native e creature giganti. Suona molto simile ad Arrakis. Il paesaggio desertico è una prova sufficiente che Dune e Star Wars condividono un patrimonio simile e partono da un'ambientazione simile.



La saga di Skywalker è una storia conosciuta in tutto il mondo, con un potente eroe che porterà equilibrio nella forza mentre affronta enormi lotte interne e grandi battaglie. Proprio come Anakin e Luke, Paul è destinato alla grandezza in Dune. Il destino gioca un ruolo chiave in entrambe queste storie intergalattiche.



In ogni grande storia c'è un cattivo e nel caso di Dune e Star Wars, entrambi ne hanno due. Manipolando dall'ombra, l'imperatore Shaddam vede la casata Atreides come una minaccia incombente per il suo impero, ma non vuole sporcarsi le mani così chiede l'aiuto degli Harkonnen. Alla fine, però, la sua decisione di distruggere gli Atreides porta all'ascesa di Paul che inevitabilmente lo detronizza. Star Wars rispecchia questa narrativa con Darth Vader che esegue gli ordini dell'Imperatore e sappiamo come le cose vanno a finire.



Il Bene Gesserit, un antico ordine religioso, è formato da persone che hanno abilità speciali e sono capaci di controllare le menti e cambiare la storia. Usando una modulazione del tono vocale sono capaci di influenzare le menti più deboli. L'antico ordine religioso Jedi si affida a un'energia primordiale nota come "La Forza", con la quale possono spostare gli oggetti con la mente e utilizzare il cosiddetto "Trucco mentale Jedi" per dare ordini alle persone. La Forza e la Spezia sono elementi fondamentali per i rispettivi universi, tutto ruota intorno a loro. Se analizziamo a fondo le due storie, potremmo non vedere affatto due storie distinte, ma piuttosto una narrativa enorme raccontata in modi molto diversi.



Proprio qualche giorno fa è arrivato l'annuncio ufficiale: Dune 2 si farà e il 20 ottobre 2023 torneremo tra le sabbie di Arrakis per continuare questo straordinario viaggio.