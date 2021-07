Dune, una star di The Suicide Squad anticipa il suo 'inquietante ruolo' nel film

In attesa di vederlo in azione nell'atteso di The Suicide Squad di James Gunn, David Dastmalchian ha svelato qualche anticipazione sul suo ruolo in Dune, adattamento del celebre romanzo di Frank Herbert ad opera di Denis Villeneuve che lo vedrà nei panni di Peter De Vries.

"Con Piter, c'è una psicopatia che derive dall'essere un Mentat distorto, il che è spaventoso e inquietante" ha spiegato l'attore in una recente intervista con SlashFilm. "E mettermi nella sua mentalità è stato difficile. Così come parlare la sua lingua, perché il cervello di Peter opera a un livello altissimo, è a tutti gli effetti un computer umano, e parla in un modo estremamente specifico... ha perfettamente senso. Sembra davvero aggiungere qualcosa al personaggio. È più un aiuto che un ostacolo, se ha senso."

Oltre a Dalmachian, lo ricordiamo, il cast del film potrà vantare la presenza di star del calibro di Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Jason Momoa e Javie Bardem. Villeneuve ha diretto Dune e ha scritto la sceneggiatura insieme a Jon Spaihts ed Eric Roth.

In arrivo nelle sale il 22 ottobre 2021, lo ricordiamo, Dune verrà presentato in anteprima al Festival di Venezia il prossimo 3 settembre, nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido.