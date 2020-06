Dune sarà uno standalone soddisfacente? Parla Greig Fraser

Uno dei film più attesi della prossima stagione cinematografica è senz'altro Dune di Denis Villeneuve. Il regista ha più volte reiterato che la pellicola con Timothée Chalamet, Zendaya e Josh Brolin sarà solo il primo di due capitoli, ma il direttore della fotografia Greig Fraser lo descrive come uno standalone...

Intervistato da Collider, Fraser ha infatti affermato che avremo di fronte un "vero standalone di epiche proporzioni, che non lascerà certo insoddisfatti una volta portata a termine la visione".

Ciò che intende Fraser, però, è che nonostante la pellicola che debutterà quest'anno corrisponda effettivamente a una prima parte, sarà comunque "Una storia completa, che lascia spazio per altro. [...] È stata una vera avventura a livello visivo" spiega, considerando anche il fatto che ha lavorato a dei progetti con simili ambientazioni, come ad esempio The Mandalorian "È stato divertente perché ho dovuto praticamente dimenticare il più possibile di Star Wars mentre realizzavo Dune. Non è stato difficile, però. Denis e io abbiamo parlato in maniera molto chiara dell'aspetto del film, delle sensazioni che doveva suscitare, del formato, e quant'altro".

"Voglio dire, sentite, credo che George Lucas si sia ispirato anche a Dune quando ha creato Star Wars. Non so se è un sacrilegio parlarne, ma ci sono diverse somiglianze per alcuni aspetti, quindi si vede che c'è stata una qualche influenza" ammette "Per questo ho dovuto fare particolare attenzione nel lavorare sia a Dune che a The Mandalorian senza ripetermi. E non solo per il bene del film, ma anche per una questione personale. Odio ripetermi".

L'uscita di Dune nelle sale è prevista per il 18 dicembre 2020.