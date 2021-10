Dune, che sorpresa! Il film di Denis Villeneuve da domani sarà già on demand in Italia

La pandemia ha cambiato le regole del mercato cinematografico, ma ancora sorprende che un film come Dune sia già pronto a debuttare on demand in Italia a pochissime settimane dall'uscita al cinema.

Ce lo ha comunicato Warner Bros. in questi minuti, a pochissime ore dall'annuncio ufficiale di Dune 2, che uscirà ad ottobre 2023: se avete amato il nuovo kolossal sci-fi diretto da Denis Villeneuve, sappiate che Dune sarà disponibile da domani 29 ottobre per l'acquisto e il noleggio digitale in Italia, presente sulle piattaforme Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity.

Da una sceneggiatura co-scritta dallo stesso Villeneuve insieme a Jon Spaihts ed Eric Roth, e basata sull’omonimo romanzo di Frank Herbert, Dune racconta l’epica avventura di Paul Atreides, un giovane brillante nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione: il protagonista, insieme a sua madre, dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente, mentre le forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta - la Spezia, una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità.

Tra l'altro, sapevate che Dune 2 potrebbe non essere l'ultimo capitolo della saga? Nelle scorse ore, infatti, Denis Villeneuve ha reso nota la sua intenzione di adattare anche il romanzo Dune Messia e realizzare una trilogia cinematografica sul viaggio di Paul Atreides. Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.