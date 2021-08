Dune va sold out a Venezia 79: cresce l'attesa per il film di Denis Villeneuve

I botteghini della 78° edizione del Festival del Cinema di Venezia non hanno fatto in tempo ad aprire che sono stati presi virtualmente di mira da una folla di appassionati interessati soprattutto all'acquisto degli ambitissimi biglietti per la prima mondiale dell'attesissimo Dune di Denis Villenevue.

La nuova trasposizione del romanzo di Frank Herbert sarà infatti presentata al Lido il prossimo 3 settembre, e a giudicare da quanto comunicato dalla direzione del Festival "la richiesta dei biglietti per Dune supera di gran lunga l'effettiva disponibilità dei posti", per altro ridotti del 50% a causa delle normativa anti-covid.



Dato il dispiacere di molti, riversatisi su Twitter per commentare l'impossibilità di acquistare il biglietto, il direttore artistico del Festival, Alberto Barbera, ha deciso di scrivere un commento, spiegando brevemente di "essere davvero dispiaciuto per la delusione di molti". Considerando che i biglietti sono andati a ruba in pochi minuti, il dispiacere deve essere stato di tantissimi.



Vi ricordiamo che nel cast di Dune troveremo Timothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Jason Momoa, Javier Bardem e moltissimi altri. L'uscita del film è prevista nelle sale cinematografiche italiane per il prossimo 16 settembre.



Quanto state aspettando Dune? Avete provato anche voi a comprare un biglietto per l'anteprima mondiale, fallendo?