Dune, sul set Timothée Chalamet era 'coccolato da tutti, soprattutto da Jason Momoa'

Qualche giorno fa l'uscita di Dune, l'atteso film di Denis Villeneuve, è stata rimandata a ottobre 2021, ma il nuovo numero di GQ dedica comunque la copertina al protagonista Timothée Chalamet, e contiene un'intervista al regista del film. Villeneuve ha raccontato come il giovane attore sia stato amato un po' da tutti sul set.

La copertina di GQ è visibile anche in calce alla notizia. "Mi sembrava come se Timothée fosse profondamente sedotto, o forse, più che sedotto, mi sembrava come un bambino che sta con i fratelli maggiori" ha spiegato il regista. "Era il più giovane, il più piccolo sul set e tutti lo adoravano."

Con un attore in particolare, ricorda Denis Villeneuve, si è creata una sintonia speciale durante le riprese di Dune. "C'è una scena nel film in cui Timothée corre tra le braccia di Jason Momoa, e Jason lo afferra come un cucciolo e lo solleva come se fosse una piuma. Ed è vero! Si volevano davvero bene. È stato bello vedere un così giovane attore influenzato da tutte queste persone che ammira."

Oltre a Dune, prossimamente vedremo Timothée Chalamet al cinema anche in The French Dispatch di Wes Anderson, per il quale non è ancora prevista una data di uscita, e nel biopic su Bob Dylan diretto da James Mangold, in cui interpreterà il celebre cantautore.

Per altri approfondimenti su Dune, rimandiamo al nostro Everycult sulla versione di David Lynch del film e al trailer canadese mostrato nei cinema.