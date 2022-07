Dune, la sequenza iniziale costava troppo: 'Non avremmo potuto fare il resto del film!'

Quando accetti di produrre un film come Dune sai già che ti toccherà metter mano al portafogli: un'opera come quella di Frank Herbert non può esser trasposta sul grande schermo puntando sul risparmio. Anche le produzioni più grosse, però, hanno i loro limiti... E il film di Denis Villeneuve ha seriamente rischiato di mandarli a farsi benedire!

Dopo le parole di Villeneuve sulle visioni di Paul Atreides, per le quali pare che il regista abbia preso ispirazione da un brutto trip, il co-sceneggiatore Eric Roth è infatti arrivato a svelarci l'esistenza di una prima versione della sequenza iniziale che avrebbe rischiato, secondo il suo resoconto, di prosciugare l'intero budget del film!

"La scena d'apertura originale era tipo la Genesi della Bibbia... Avreste assistito alla creazione di un pianeta. Avreste pensato che fosse la Terra e invece era Dune, con tutti questi strani animali, avremmo visto la scomparsa delle acque, la formazione delle dune e tutto il resto. E penso che sarebbe stato davvero bello, ma Denis disse: 'È magnifico, ma poi non potremmo permetterci il resto del film'" sono state le parole di Roth.

La curiosità di sapere come sarebbe stata questa spettacolare sequenza d'apertura, però, resta ovviamente tanta... Ma sognare non costa nulla, produrre un film sì! Qui, comunque, trovate la nostra recensione del Dune di Denis Villeneuve.