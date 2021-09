Dune: il sequel non dipenderà dagli incassi ma dalle visualizzazioni su HBO Max

Secondo gli addetti ai lavori della Warner Bros. citati da Variety in un rapporto pubblicato nelle scorse ore, il sequel dell'imminente Dune di Denis Villeneuve riceverà il via libera solo se il primo capitolo avrà successo su HBO Max, il servizio di streaming on demand di WarnerMedia.

Come riportato dal famoso magazine hollywoodiano, Warner Bros deve ancora dare il via libera a Dune 2, e presumibilmente esaminerà le prestazioni di Dune Parte 1 su HBO Max prima di ufficializzare i lavori per il sequel. Ma in vista dell'uscita di Dune Parte 1, una serie TV spin-off intitolata Dune: The Sisterhood era già stata messa in lavorazione su HBO Max, cosa che oggi rende ancora più confusa la situazione del franchise. Questa incertezza è ovviamente riconducibile al confuso status del botteghino della pandemia, dato che allo stato delle cose è difficile capire cosa esattamente rappresenti oggi un 'successo' per Warner Bros.

In generale, secondo gli analisti, quando un film non riesce a vendere i biglietti nelle sale tende anche ad essere ignorato sui servizi di streaming, ma la situazione è a dir poco incerta. Indipendentemente dal successo finanziario di Dune, comunque, il cast e il regista sembrano avere fiducia nelle potenzialità dell'epopea spaziale. Oltre a Villeneuve, che lo ha definito il suo miglior film finora, il protagonista Timothée Chalamet ha detto ai giornalisti al Festival del cinema di Venezia: "Spero che possiamo farne un secondo" e ha detto che lavorare su Dune: Parte 2 sarebbe "un sogno".

Dune uscirà in Italia il 16 settembre. Ricordiamo che, qualora dovesse diventare realtà, Dune 2 avrà per protagonista Zendaya e si concentrerà principalmente sul suo personaggio.