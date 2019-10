Dune: secondo Stellan Skarsgård il film non subirà interferenze dai produttori

Negli USA sono frequenti i casi in cui le case di produzione interferiscono nel lavoro di una produzione hollywoodiana, modificando il risultato finale - spesso senza migliorarlo affatto. Stellan Skarsgård è una delle star del reboot di Dune, diretto da Denis Villeneuve e secondo le sue parole questo non avverrà con il film del regista canadese.

"In parte ho sempre voluto lavorare con Denis Villeneuve perché è un uomo meraviglioso ma anche un regista brillante; è divertente quando puoi avere uno di quei film di fantascienza e sai che sarà diretto da un vero regista. Non sarà diretto dallo studio. Sembrava che gli stessero dando abbastanza carta bianca. E devi farlo, perché il suo marchio personale sul film è fondamentale per il suo successo".

Le riprese di Dune sono iniziate a marzo e si sono concluse a luglio. Con un processo di post-produzione molto lungo, potrebbe anche essere plausibile che Warner Bros. possa prendere in mano successivamente la situazione.



Tuttavia secondo quanto dichiarato da Stellan Skarsgård i fan non dovranno preoccuparsi di quest'eventualità. Almeno, per il momento. Il film sarà un fedele adattamento del romanzo originale di Dune.

Villeneuve ha dimostrato di avere già dimestichezza con la fantascienza, avendo diretto pellicole come Arrival e Blade Runner 2049; ora ha l'opportunità di concretizzare il sogno che ha sempre avuto, ovvero girare un nuovo adattamento di Dune.

Precedentemente è stato confermato che il film avrà sicuramente almeno un sequel.