Dune, lo sci-fi di Denis Villeneuve supera i 100 milioni negli USA: è un successo?

In queste ore Dune di Denis Villeneuve ha finalmente superato i $100 milioni di dollari di incasso al botteghino domestico e la Warner Bros ha di che rallegrarsi per il risultato ottenuto.

Secondo le stime, infatti, il titolo grazie al passaparola è riuscito a portare e riportare i propri fan nelle sale nonostante negli Stati Uniti sia uscito contemporaneamente al cinema e sul servizio di streaming on demand HBO Max. Ricordiamo inoltre che i numeri fatti registrare nel primo fine settimana di programmazione sono stati sufficientemente buoni da convincere WarnerMedia ad annunciare Dune 2 già il lunedì successivo.

Deve essere considerata una vittoria per il regista Denis Villeneuve, per le star Timothee Chalamet e Zendaya e per l'intero cast del film: negli ultimi decenni del resto Dune è stato considerato dalla maggior parte dei critici e dei fan un romanzo impossibile da portare su pellicola (e ne sanno qualcosa Alejandro Jodorowski e David Lynch); eppure, evidentemente molte persone che non avevano familiarità col libro si sono lasciate incuriosire dalla nuova iterazione cinematografica, che in totale nel mondo è riuscita ad incassare oltre $366 milioni di dollari, a fronte di un budget di $160 milioni.

Ricordiamo che il sogno di Denis Villeneuve sarebbe quello di realizzare una trilogia di Dune, adattando anche il romanzo 'Messia' per completare la saga di Paul Atreides. Vi terremo aggiornati su ogni futuro sviluppo.