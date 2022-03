Dune, lo sceneggiatore sul futuro della saga: 'Stiamo valutando varie prospettive'

Che fosse solo l'inizio ce l'aveva anticipato la stessa Chani al termine di Dune: il film di Denis Villeneuve è stato solo il primo capitolo di un viaggio che si protrarrà per un bel po' di tempo, presumibilmente almeno finché gli spettatori avranno voglia di addentrarsi nell'universo tratteggiato da Frank Herbert.

Mentre già Denis Villeneuve si dice sicuro che Dune - Parte 3 si farà, dunque, anche il co-sceneggiatore Jon Spaihts dice la sua sul futuro del franchise, ammettendo di esser costretto a tenere la bocca chiusa ma, al tempo stesso, lasciandoci intendere che Warner Bros. non abbia alcuna intenzione di mollare l'osso prima del tempo.

"La serie TV [Dune: The Sisterhood] sta andando avanti, ma non mi è permesso parlarne troppo. L'impegno c'è ed è ben riposto. Io sono stato rimosso da lì perché potessi occuparmi non soltanto di Dune - Parte 2, ma anche di valutare altre prospettive cinematografiche per l'universo di Dune, cose di cui stiamo ancora parlando e di cui, di nuovo, non posso rivelare troppo. Ma è un mondo davvero ricco con cui giocare, penso sia pieno di opportunità per raccontare storie in ogni direzione" sono state le parole di Spaihts.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe veder adattare anche gli altri libri scritti da Frank Herbert? Fatecelo sapere nei commenti! Nelle ultime ore, intanto, si è parlato di Austin Butler come possibile Feyd Rautha di Dune - Parte 2.