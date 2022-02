Dune, lo sceneggiatore Eric Roth: 'Non ero un grande fan dei libri'

Come ci si aspettava è arrivata la nomination agli Oscar per Dune. Il film di Denis Villeneuve ha portato al cinema molte persone quest'anno. Adesso, mentre i lavori su Dune 2 proseguono, lo sceneggiatore Eric Roth ci parla del suo rapporto con la saga: a quanto pare non ha amato molto i libri!

"Avevo letto il libro" dice lo sceneggiatore, tornando indietro nel tempo. "Ho apprezzato altri libri di fantascienza almeno allo stesso modo: Childhood's End, The Foundation. Ma Dune lo trovavo un po' populista, è stato prodigioso. Sapevo che aveva significato tutto per molte persone, sicuramente per ragazzi di 14, 15 anni, a cui ero vicino a quel punto. Ma non sono mai stato un fanboy."

Roth ha poi raccontato di come è stato contattato da Denis Villeneuve e della sua risposta. Lo sceneggiatore aveva già lavorato con il regista canadese su Arrival, che era stato riscritto interamente da lui. Nel periodo in cui Villeneuve stava pensando di dare vita ad un adattamento di Dune, si trovava a Budapest a girare Blade Runner 2049. Proprio qui gli aveva chiesto al telefono "Ti interesserebbe fare Dune?". Roth ha ammesso di aver risposto di non essere sicuro di volerlo fare.

Una risposta sicuramente molto onesta la sua. Tuttavia la decisione è arrivata, ed è stata in positivo. Lo sceneggiatore pensa che in verità proprio il suo non essere un fan sia stata la sua forza. "Mi ha dato una visione obiettiva della cosa" ha detto infatti Roth. "Sono cresciuto nell'epoca di cui Dune era parte integrante: sostanze psichedeliche e tutta la roba che ho vissuto. Ero un hippie, ho tanti figli, nipoti. E così mi sono detto: "Che diavolo, ci proverò. Cosa ho da perdere?" Adoro Denis. Ha fatto davvero dei bei film, è molto intelligente, un visualist."