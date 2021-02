Dune, la sala anticipa HBO Max: l'uscita è prevista per il 15 settembre!

Anche Dune, come praticamente ogni singola produzione del 2020, ha subito le inevitabili conseguenze dell'emergenza coronavirus: il film di Denis Villeneuve, inizialmente previsto per lo scorso dicembre, è andato incontro a più di uno slittamento e alla possibilità di esordire direttamente in streaming.

Proprio sotto questo aspetto le ultime novità risultano dunque particolarmente interessanti: pare, infatti, che il film con Timothée Chalamet e Zendaya sia destinato ad esordire nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il prossimo 15 settembre, ovvero ben 2 settimane prima della data prevista per l'uscita su HBO Max.

La notizia è circolata in via ufficiosa e dovrebbe essere confermata a breve da Warner Bros. che, ricordiamo, nelle ultime settimane era andata incontro ad un bel po' di polemiche relative proprio alla decisione di spedire direttamente sulla propria piattaforma streaming una delle produzioni più imponenti e attese di questo periodo.

Una presa di posizione, quella di tanti addetti ai lavori, condivisa anche dai diretti interessati: a dicembre abbiamo infatti visto Timothée Chalamet protestare apertamente contro l'uscita di Dune in streaming indossando una felpa di Legendary al Saturday Night Live; nonostante le polemiche, comunque, l'entusiasmo continua ad essere altissimo: qualche giorno fa, a conferma di ciò, Zendaya ha ribadito di essere felicissima di aver partecipato a Dune.