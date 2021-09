Dune, le sabbie di Arrakis nel poster IMAX del film di Denis Villeneuve

In attesa di poter vedere Dune alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, online è stato pubblicato un nuovo poster IMAX del film diretto da Denis Villeneuve (Enemy, Prisoners, Arrival, Blade Runner 2049). Il manifesto viene distribuito ad un mese circa dall'uscita nelle sale del film, prevista per ottobre.

Il poster mostra il protagonista del film, Paul Atreides (Timothée Chalamet) che attraversa le sabbie del pianeta desertico Arrakis.

Si tratta della location nella quale si svolgerà la maggior parte del film, che gli spettatori potranno vivere nel formato widescreen immersivo dei cinema IMAX. Il film verrà presentato alla Mostra: Dune è andato sold out a Venezia, per una proiezione che si preannuncia davvero molto attesa da fan e addetti ai lavori. Negli anni '80 il libro di Frank Herbert ebbe una prima versione cinematografica molto discussa, diretta da David Lynch.



Il poster è soltanto l'ultimo distribuito in una ricca campagna promozionale dopo gli innumerevoli rinvii causati dalla pandemia di COVID-19.

Di recente Warner ha distribuito anche un poster con il cast, che mostrava Oscar Isaac, Rebecca Ferguson e Josh Brolin, oltre a Zendaya.

La star di Spider-Man ha dichiarato in un'intervista che la sua partecipazione al film è particolarmente ridotta e che è rimasta sul set per un totale di soli quattro giorni.



Timothée Chalamet ha raccontato di aver divorato il libro di Dune prima d'incontrare il regista Denis Villeneuve.