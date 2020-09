Dune: perché il romanzo di Frank Herbert merita un adattamento in più parti - Aggiornata

Poche ore fa la Warner Bros. ha distribuito il primo trailer di Dune, di cui arriverà a breve la nostra analisi in dettaglio, ma nel frattempo soffermiamoci su uno dei motivi principali che ha determinato il fallimento dell'adattamento di David Lynch, almeno secondo il regista, e che potrebbe segnare il destino della versione di Denis Villeneuve.

Il motivo del "fallimento" di Dune risiederebbe non nella trasposizione in sé, ma nella complessità e lunghezza del romanzo di Frank Herbert, che con le sue oltre 400 pagine mal si adatta ad essere raccontato in poco più di due ore. In un universo avanguardistico come quello di Dune, in cui sono stati raggiunti e colonizzati gli angoli più remoti dell'universo, la rete di realtà scientifiche, sociali, politiche e religiose del lavoro di Herbert meriterebbero una narrazione più lenta e approfondita, idea condivisa dallo stesso Villeneuve.

Il desiderio di rappresentare al meglio le complesse relazioni tra le Case Atreides e Harkonnen, insieme a quelle con l'Imperatore stesso, la connotazione mistica delle Bene Gesserit, così come la storia di Fremen, il popolo natio del pianeta Arrakis, fu il motivo che convinse il regista a proporre alla Warner Bros. un adattamento in due parti del romanzo originale.

Memore degli errori di David Lynch, riuscirà Villeneuve a rendere giustizia al romanzo fantascientifico? Per saperlo potremmo dover attendere più del previsto a causa dei recenti rumor sul possibile slittamento di Dune, mentre per approfondire la colonna sonora del trailer vi rimandiamo al nostro focus su Dune e Pink Floyd