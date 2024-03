Dune, dove rivedere in streaming la Parte 1 prima della seconda parte?

Dune - Parte 2 è da poco arrivato nelle sale cinematografiche, ma volete rinfrescarvi la memoria e fare un rewatch del primo capitolo prima di guardare il sequel? Ecco dove vederlo!

In occasione dell’uscita nelle sale di Dune 2, il primo capitolo dell’epopea sci-fi si presta perfettamente per un rewatch: il primo cult della trilogia è disponibile su Amazon Prime Video a noleggio, mentre fino al 7 marzo è gratis super tutti i suoi abbonati. Non ci resta, quindi, che rivedere Dune 1 per poter apprezzarne al meglio il secondo capitolo. Se ve lo siete persi, qui potete trovare il trailer ufficiale di Dune 2 della trilogia è sbarcato nelle sale nel 2021 riscuotendo enorme successo da critica e pubblico: la trama è risultata fitta, intensa, mai stanca e ferma. La storia, ambientata in un lontano futuro nel quale ogni feudo è governato da una casa nobiliare, segue le vicende del giovane(Thimothée Chalamet), rampollo della casata degli Atreides che si trasferisce sul pianeta Arrakis (noto come Dune), insieme al padre Leto (Oscar Isaac), alla madre Lady Jessica (Rebecca Ferguson) e alcuni consiglieri.

Dune, però, è sotto il dominio di tutte le forze dell’universo decise ad ottenere una sostanza che solo quel pianeta possiede: una spezia in grado di fornire, a chi la assume, poteri eccezionali (intanto qui potete trovare la nostra recensione di Dune 1.