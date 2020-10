Dune, il rinvio è ufficiale: il film di Villeneuve slitta a fine 2021!

Continua ad ingrossarsi la già piuttosto folta schiera di release rinviate: ai vari film Marvel, No Time to Die e altri ancora va ora ad aggiungersi uno dei film più attesi, se non il più atteso in assoluto, di quest'ultimo scorcio di 2020. Parliamo ovviamente del Dune di Denis Villeneuve.

Il film con Timothée Chalamet era atteso per l'uscita in sala il prossimo dicembre, ma a quanto pare toccherà aspettare un bel po' prima di poter ammirare sul grande schermo la nuova trasposizione del capolavoro di Frank Herbert: Dune arriverà al cinema, infatti, soltanto nell'ottobre del 2021.

Ad annunciarlo in esclusiva è stato il noto sito Collider, che ha quindi ufficializzato lo slittamento del film con Zendaya e Dave Bautista all'1 ottobre del prossimo anno. La notizia concretizza quindi i timori che i tanti fan in attesa nutrivano da settimane, soprattutto dopo il rinvio di un altro attesissimo blockbuster come No Time to Die e i risultati relativamente deludenti del Tenet di Christopher Nolan.

Armiamoci di tanta pazienza, dunque, sperando che la situazione rientri il prima possibile nella norma e che anche il cinema possa smetterla di subire i devastanti effetti dell'emergenza coronavirus. Per ingannare l'attesa, intanto, ecco lo spot di Dune rilasciato nelle scorse settimane; recentemente, inoltre, Kyle MacLachlan aveva giudicato il look di Chalamet in Dune.