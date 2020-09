Dune, ancora niente rinvio per il film di Villeneuve: Warner punta tutto sul Natale

Il rinvio di Wonder Woman 1984 ha spostato l'uscita del film con Gal Gadot ad appena una settimana dopo il debutto di Dune. Ma cosa significa questo per l'atteso sci-fi di Denis Villeneuve?

Se nelle scorse ore Deadline anticipava un probabile slittamento di Dune al 2021 in caso di un posticipo del film DC, il sito fa ora sapere che per il momento Warner (in collaborazione con Legendary) ha deciso di mantenere l'uscita di Dune al 18 dicembre perché crede che "il mercato delle vacanze estive sia grande abbastanza per due blockbuster."

Un'ulteriore conferma arriva anche dall'Hollywood Reporter, secondo cui l'arrivo di Wonder Woman 1984 al 25 dicembre "non avrà alcun impatto" sulla distribuzione del film di Villeneuve. Nella speranza, ovviamente, che per quel periodo i cinema (soprattutto quelli americani) si siano ripresi in modo da non compromettere gli incassi di entrambe le pellicole.

Il film di Villeneuve, lo ricordiamo, portarà sul grande schermo un cast d'eccezione composto tra gli altri da Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Zendaya, Jason Momoa, Dave Bautista e Javier Bardem. Per altri approfondimenti, qui potete trovare la nostra analisi del trailer di Dune.

Intanto, Villeneuve ha parlato delle differenze con le riprese di Blade Runner 2049.