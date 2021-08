Dune: il regista Denis Villeneuve pensa a una trilogia!

Dune non è ancora uscito nelle sale, ma la sua anteprima ha già entusiasmato tutti, fra cui anche il Premio Oscar Chloe Zhao . I fan italiani attendono con impazienza il 16 Settembre, data in cui potranno vederlo. Nel frattempo, però, il regista ci dà grandi notizie: non solo potrebbe arrivare una Parte Due, ma potrebbe esserci anche un terzo film.

Nel corso di un'intervista per la CBC Radio Canada, Villeneuve ha infatti affermato che è al lavoro sulla Parte Due con lo sceneggiatore Jon Spaihts, e che potrebbe realisticamente iniziare a girare il sequel nell'autunno del 2022. Un'ottima notizia, a cui se ne aggiunge un'altra ancora migliore. Infatti il regista ha affermato che gli piacerebbe poter adattare anche il secondo romanzo di Frank Herbert, Dune Messiah, chiudendo così una trilogia.

"C'è il secondo libro di Dune, Dune Messiah, che potrebbe diventare un film straordinario. Ho sempre immaginato una trilogia, dopo vedremo. Sono anni di lavoro, non riesco a pensare di andare oltre," ha affermato Villeneuve. Nel secondo libro della serie di Herbert, il protagonista è ancora Paul, ma è passato un po' di tempo dagli eventi del primo libro: per la precisione 12 anni. L'erede degli Atreides è ancora il temuto imperatore della galassia e governa l'universo dalla sua capitale su Arrakis. Ma la sua leadership verrà sfidata da un complotto ordito da Bene Gesserit, la Gilda Spaziale, i Tleilaxu e alcuni Fremen ribelli.

Nel corso di un'intervista a Total Film, Villeneuve ha anche anticipato l'arrivo di qualcuno nel secondo film. Si tratta di Feyd-Rathua Harkonnen, nipote di Vladimir Harkonnen. Nel Dune di Lynch, questo personaggio era interpretato da Sting, e la famiglia Harkonnen aveva un ruolo molto rilevante nella trama, così come nel romanzo. "Il libro è così ricco. Ci sono così tanti fantastici dettagli sulle diverse culture. Per preservare e avere il tempo di portare tutto ciò sullo schermo, abbiamo dovuto fare scelte importanti", ha detto il regista canadese. Ha inoltre aggiunto che, sebbene sia un grande fan del costume del Feyd di Lynch, dovrà andar via. "Era un'immagine potente, quel sospensorio."

Nell'attesa dell'uscita della Parte Uno, fissata per il 16 Settembre in Italia, possiamo dare ancora un'occhiata al trailer di Dune, che ci promette cose spettacolari.