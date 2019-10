Dune: Rebecca Ferguson racconta il punto di vista di Denis Villeneuve e Frank Herbert

L'iconico romanzo di Frank Herbert, Dune, sta per tornare sul grande schermo con un nuovo adattamento cinematografico diretto da Denis Villeneuve, regista di Blade Runner 2049. Il romanzo di Herbert risale al 1965 e sembra che il film di Villeneuve potrebbe modificare alcuni aspetti per renderlo più contemporaneo e adatto ai giorni nostri.

In un'intervista recente a Comingsoon, Rebecca Ferguson, dopo essersi soffermata sul suo personaggio, ha parlato anche della visione di Villeneuve su Lady Jessica e il punto di vista di Herbert quando scrisse il romanzo:"Denis era molto in linea con la creazione di un empowerment per Lady Jessica, ed era necessario. Penso che Frank Herbert...quando lo scrisse non viveva in un ambiente uguale. E il libro è fantastico! Ha dei bei momenti, non è davvero dove siamo né dove dovremmo essere".



Il cast del film Dune include Timothée Chalamet nel ruolo di Paul Atreides, Oscar Isaac in quello di Duke Leto Atreides, Josh Brolin nei panni di Gurney Halleck, Stellan Skarsgård è Barone Harkonnen, Jason Momoa interpreta Duncan Idaho, Zendaya sarà Chani, Javier Bardem nel ruolo di Stilgar e Charlotte Rampling è Gaius Helen Mohiam.

Villeneuve ha parlato anche del film precedente:"David Lynch ha fatto un adattamento negli anni '80 che ha alcune qualità molto forti. Voglio dire, David Lynch è uno dei migliori registi viventi. Ho un enorme rispetto per lui. Ma quando ho visto il suo adattamento sono rimasto colpito anche se non era quello che avevo sognato, quindi sto cercando di realizzare l'adattamento dei miei sogni. Non avrà alcun collegamento con il film di David Lynch. Ritorno al libro e alle immagini di quando l'ho letto".

David Dastmalchian, tra i membri del cast, ha assicurato che il film sarà molto fedele al libro.