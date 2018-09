Dune: Rebecca Ferguson sta per unirsi al film di Denis Villeneuve

Rebecca Ferguson, la star del franchise di Mission: Impossible, in queste ore è in trattative per un ruolo in Dune, adattamento della Legendary del romanzo di Frank Herbert diretto dall'acclamato regista canadese Denis Villeneuve.

L'ambizioso progetto, remake dell'omonimo film di David Lynch, inizierà la produzione nei primi mesi del 2019. Il romanzo, inizialmente pubblicato negli anni '60, è considerato uno degli sci-fi più belli e importanti della letteratura mondiale, e affronta temi politici, religiosi e ambientali.

Il candidato all'Oscar Timothee Chalamet (Chiamami Col Tuo Nome, Lady Bird) interpreta Paul Atreides, il figlio del sovrano della famiglia, che è costretto a fuggire nelle terre desertiche del pianeta Arrakis e collaborare con le sue tribù nomadi. La Ferguson interpreterà la madre di Atreides, Lady Jessica, che fugge con lui nel deserto e lo aiuta a diventare il salvatore di cui le tribù nomadi hanno bisogno.

La sceneggiatura è stata scritta a sei mani da Denis Villeneuve, Eric Roth e Jon Spaihts. La Ferguson è raggiunto la fama mondiale grazie al ruolo dell'agente Ilsa Faust in Mission: Impossible - Rogue Nation, ruolo che ha ripreso quest'anno in Mission: Impossible - Fallout. L'attrice comparirà nel nuovo film della saga di Men In Black e in Doctor Sleep, adattamento del celebre romanzo di Stephen King sequel di Shining.