Dune, Rebecca Ferguson rivela quando inizieranno le riprese aggiuntive

L'attesissimo adattamento cinematografico di Dune firmato da Denis Villeneuve ha una data d'uscita fissata per il prossimo dicembre, nel periodo natalizio, ma con la situazione attuale è tutto ancora pesantemente in forse e a peggiorare la situazione il fatto che debbano ancora svolgersi le riprese aggiuntive...

Al momento, al di là di qualche bellissima immagine ufficiale e promozionale, non abbiamo ancora visto un trailer di Dune, il quale si rumoreggia dovrebbe essere diffuso nel corso del Comic-Con@Home, ovvero l'edizione in streaming della popolare convention che quest'anno è stata ripensata per venire incontro alle attuali norme di sicurezza sul distanziamento sociale, causa pandemia di coronavirus. Nel corso di una recente intervista, Oscar Isaac aveva già confermato che le riprese aggiuntive sarebbero partite non appena fosse stato possibile farlo in sicurezza, mentre adesso Rebecca Ferguson ha rivelato che cast e troupe voleranno nuovamente a Budapest il prima possibile per ri-immergersi nel mondo desertico di Arrakis.

La Ferguson nel nuovo adattamento di Dune interpreterà Lady Jessica, concubina del Duca Leto Atreides I (Isaac) e madre di suo figlio Paul (interpretato da Timothée Chalamet). E' anche un membro della Sorellanza e possiede abilità estremamente potenti.

Come già dichiarato da Isaac, quindi, le riprese aggiuntive di Dune riprenderanno ad agosto nella capitale ungherese: "Faremo delle riprese aggiuntive a metà agosto... mi dicono a Budapest, in Ungheria. Ho visto alcune sequenze montate insieme e devo dire che sembra assolutamente fantastico. Denis Villenevue è un vero artista e sarà entusiasmante tornare sul set con lui. È abbastanza incredibile che stiamo girando ulteriori scene a pochi mesi di distanza dalla sua uscita in sala, ma è successo anche con Star Wars e molti altri film".

Dopo l'uscita di Dune, Villeneuve si dedicherà a un progetto notevolmente più piccolo.