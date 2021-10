Dune, Rebecca Ferguson e Oscar Isaac: "La gioia più grande lavorare con Denis Villeneuve"

Nel corso di una recente videointervista concessa a Collider, Rebecca Ferguson e Oscar Isaac hanno parlato della lavorazione di Dune, che il prossimo weekend approderà finalmente nelle sale americane e contemporaneamente in streaming su HBO Max. L'argomento su cui sono entrambi d'accordo è la gioia provata nella regia di Denis Villeneuve.

Rebecca Ferguson e Oscar Isaac, che nella pellicola fantascientifica interpretano rispettivamente Lady Jessica Atreides e il duca Leto Atreides, hanno parlato di cosa ha significato adattare un romanzo come Dune oggi al cinema: "Il romanzo di Frank Herbert fu scritto negli anni Sessanta - ha esordito Ferguson - ed era già molto più avanti rispetto al suo tempo. Quindi il nostro lavoro si è concentrato sul come adattare quella materia e trovare un certo equilibrio sul significato della storia e sulle dinamiche tra i personaggi, specialmente tra il mio personaggio e quello del duca".

Quando gli viene chiesto cosa è più rimasto impresso loro dalla lavorazione al film, Ferguson ha risposto senza esitazione: "Tutto". Con Isaac a farle eco: "Dalla fotografia alla scenografia ai costumi e alle location". Più di tutto, poi, concordano con una cosa: "Non vedevo l'ora di lavorare al servizio di un regista così visionario come Denis Villeneuve. Solo il vederlo creare quel mondo con così tanta passione è stato davvero unico".

"Una delle cose che più sorprenderà il pubblico è come sono stati resi il tema dell'esplorazione e altri temi che nei libri non sono resi in termini così espliciti ed in sostanza ti fa dire: 'Questo è quello che avevo immaginato mentre leggevo", con Ferguson a concordare completamente: "Alcune persone tra il pubblico mi hanno proprio confessato: 'è esattamente come ho letto il mio Dune'."

Il film di Denis Villeneuve è già uscito nelle nostre sale il 16 settembre scorso; vi lasciamo alla nostra recensione di Dune e alla ninna-nanna di Oscar Isaac da Fallon.