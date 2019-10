Dune, Rebecca Ferguson sulla sua Lady Jessica: 'È la migliore combattente che ci sia'

Durante un'intervista per la promozione di Doctor Sleep, in cui vestirà i panni della villain, Rebecca Ferguson ha svelato i primi dettagli sul suo ruolo nell'atteso adattamento di Dune ad opera di Denis Villeneuve.

"Denis Villeneuve e gli sceneggiatori hanno davvero preso in considerazione il fatto che il libro è stato scritto in un periodo in cui le donne erano rappresentate in modo differente da come ci aspettiamo oggi - che chiamiamo parità di genere. E ne hanno tenuto conto nel realizzare lo script" ha detto la Ferguson a Fandom anticipando un'operazione simile a quella fatta da Peter Jackson per il suo adattamento de Il Signore degli Anelli, dove è stato dato più spazio ai personaggi femminili rispetto al romanzo originale.

L'attrice ha poi parlato nel dettaglio del suo personaggio, Lady Jessica: "È una concubina del re ma è anche la sua guardia del corpo, il suo mentore e sa leggere il pensiero e le emozioni delle persone, ed è anche la migliore combattente che ci sia. Un potere che deve insegnare a suo figlio [Paul Atreides], interpretato da Timothée Chalamet. È una storia complessa, è difficile discuterne in una sola frase."

In arrivo nelle sale a novembre 2020, il Dune di Villeneuve porterà su grande schermo un cast d'eccezione che, oltre alla Ferguson e Chalamet, includerà anche Jason Momoa, Zendaya, Javier Bardem, Dave Bautista, Charlotte Rampling, Stellan Skarsgard e Josh Brolin. La colonna sonora sarà curata da Hans Zimmer.

