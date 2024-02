Dune, Rebecca Ferguson avverte: 'Per Dune Messia dovrà valerne la pena'

Come si può realizzare il sequel di un capolavoro? Con molta cautela secondo l'attrice Rebecca Ferguson, che in queste ore ha parlato di Dune 3: Messia sull'onda dell'incredibile accoglienza ricevuta da Dune: Parte 2.

Come vi abbiamo riportato, infatti, Dune 2 è stato salutato come uno dei migliori film di tutti i tempi (e con un punteggio di 9,4 lo è effettivamente diventato, almeno secondo gli standard della piattaforma IMDB) e l'attrice di Mission: Impossible, interprete di Lady Jessica nell'adattamento del romanzo di Frank Herbert (personaggio che avrà un ruolo fondamentale in Dune 2, siete avvisati) sa che un eventuale terzo capitolo avrà un testimone molto difficile da raccogliere.

"Se Denis tornerà per fare un terzo film io ovviamente ci sarò, è una persona squisita e ha creato una saga meravigliosa. Nella mia carriera, quando mi hanno proposto un progetto, non ho mai dato una risposta immediata: ho sempre valuto molto attentamente ciò che c'era sulla pagina, le potenzialità della storia da raccontare e sopratutto il motivo per cui la si vuole raccontare. In questo caso stiamo parlando di Denis, è un regista di grande talento e di incredibile creatività: se in Dune 3 ci sarà spazio per il mio personaggio e quello spazio si rivelerà interessante, allora tornerò, ma dovrà valerne la pena."

Vi ricordiamo che Denis Villeneuve sta attualmente scrivendo Dune: Messia con il co-sceneggiatore Jon Spaihts, ma il film non è stato ancora confermato in via ufficiale da Warner Bros e di conseguenza per il momento non ha una data d'uscita.

Dune 2 è ora al cinema in Italia, distribuito da Warner Bros.