Dune, quando sapremo se la saga di Villeneuve continuerà al cinema?

Qualche tempo fa ci eravamo chiesti se Dune avrà un sequel. La risposta è arrivata dal regista stesso, Villeneuve, che ha raccontato di essere già al lavoro su un secondo film. Tuttavia non c'è ancora l'ufficialità della Warner Bros, ma sembra che si tratti ormai di una questione di tempo. Ma quando potrebbe arrivare l'annuncio?

Secondo Denis Villeneuve, il secondo capitolo dell'adattamento del romanzo di Frank Herbert vedrà come protagonista il personaggio di Zendaya. Che ci sarebbe stato un sequel è stato subito chiaro dal titolo scelto, Dune: Part One, ma non solo. Appena usciti dalla sala al termine della visione della pellicola, infatti, si ha la sensazione di essere stati appena introdotti in un mondo, di cui c'è ancora tanto, se non tutto, da vedere.

Il motivo per il quale diciamo che si tratterà solo di una questione di tempo è legato al fatto che il regista ha dichiarato che le riprese del sequel, se fosse per lui, potrebbero iniziare già nel 2022. Questo significa che i lavori sono già in stato avanzato. Inoltre il buon successo al box office di Dune già al secondo weekend, seguito anche la settimana successiva, potrebbe convincere la Warner Bros ad annunciare presto il sequel. La sensazione è che, comunque, l'annuncio potrebbe arrivare entro un mese dall'uscita in sala, massimo due. Lo scopriremo nei prossimi giorni.