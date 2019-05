Dune: pubblicato un primo banner del nuovo film di Denis Villeneuve

All'arrivo della nuova versione di Dune realizzata da Denis Villeneuve manca ancora più di un anno, eppure non abbiamo visto né una immagine ufficiale dal set né nient'altro. Ora però arriva perlomeno un primo teaser banner.

Il banner in questione è stato pubblicato da Collider all'interno di un articolo che parlava dei due grossi film in lavorazione alla Warner per il 2020, ovvero il già citato Dune e il monster movie Godzilla vs Kong, sequel di Godzilla II: King of the Monsters approdato nelle sale nella giornata di ieri e di cui potete già leggere la nostra recensione.

All'interno del banner di Dune, che mostra nient'altro che una distesa di sabbia, possiamo leggere: "In arrivo nel 2020, dal visionario regista Denis Villeneuve, l'epico adattamento cinematografico del seminale best-seller di Frank Herbert, Dune". Con le riprese di Dune già partite è lecito aspettarsi tra qualche settimana una prima immagine ufficiale dal set, mentre per un primo teaser trailer è ancora deciamente presto visto che la data d'uscita è fissata al momento al 20 novembre 2020, ma potrebbe arrivare in tempo per la fine del 2019, magari sotto il periodo natalizio, solitamente prolifico per quanto riguarda l'arrivo di trailer e materiale promozionale specialmente rivolto alla stagione successiva.

Tutto ciò che sappiamo finora è il nuovo adattamento di Villeneuve prevede almeno due film su Dune, con il primo libro che sarà quindi diviso in due parti, ognuna delle quali descritta nei due film (sempre che la prima parte ottenga il successo al botteghino sperato). Nel ricchissimo cast di Dune a disposizione del regista canadese troviamo Timothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Dave Bautista e Javier Bardem. Di seguito potete visualizzare il banner promozionale.