Dune, a quanto pare Il film di Denis Villeneuve sarà davvero al Festival di Venezia 2021!

A poche ore dalla notizia che The French Dispach di Wes Anderson sarà presentato al Festival di Cannes 2021, in anteprima mondiale, è Deadline a sganciare la bomba dedicata all'attesissimo Dune di Denis Villenevue, dato che stando all'affidabile outlet il film sarà presentato in anteprima al Festival di Venezia 2021.

Stando infatti alle indiscrezioni del sito, pare ormai certa e confermata la presenza del nuovo adattamento del romanzo fantascientifico di Frank Herbert al Lido di Venezia per la 78° Edizione della Biennale del Cinema, e come spiegavamo proprio in anteprima mondiale, dato che poi il film uscirà nelle sale internazionali il 1° ottobre 2021, e anche passando al Toronto Film Festival dovrebbe comunque essere presentato prima a Venezia, che quest'anno si terrà al Lido dal 1 all'11 settembre prossimi.



Si legge sempre nel report di Deadline che la presenza di Dune a Venezia potrebbe essere minata solo ed esclusivamente da un problema legato alla Pandemia di Coronavirus, riferendosi a qualche tipo di recrudescenza del virus e a un aumento non auspicabile dei contagi in quel periodo.



Nel cast di Dune troviamo Thimotee Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Jason Momoa, Oscar Isaac, Javeir Bardem e Dave Bautista.



Cosa ne pensate? Ditecelo come sempre nei commenti.