Dune, perché Dave Bautista ha smesso con il wrestling? Ecco la risposta dell'attore

Dave Bautista, conosciuto nel mondo del wrestling professionistico come semplicemente Batista, è apparso per l’ultima volta nella WWE nel 2019 a WrestleMania 35. Si è prontamente ritirato dal business e non è tornato nel mondo del wrestling per un motivo preciso.

L'ex campione della WWE ha parlato con Men's Health questa settimana e ha spiegato il suo ragionamento alla base di questa scelta, affermando che non vuole che l'etichetta "pro wrestler diventato attore" lo incaselli in determinati ruoli di recitazione.



"Non sto cercando di separarmi dal wrestling professionale perché sono imbarazzato o qualcosa del genere", ha detto . "È solo che avevo bisogno di farmi un nome e ricominciare tutto da capo e far sì che le persone mi vedessero sotto una luce diversa. Perché se le persone mi vedono sempre come un wrestler professionista trasformato in attore, allora metteranno me in una scatola per ruoli."



Ha poi menzionato come la sua carriera di attore gli abbia insegnato quanto gli piaccia interpretare ruoli da villain, come quello che ha interpretato in Dune vestendo i panni di Rabban Harkonnen.



"Ho scoperto nel wrestling che mi piace essere il cattivo", ha detto. "E non so perché questo accada, ma c'è qualcosa in me che piace alla gente quando recito nei panni di un villain."



Bautista ha fatto notizia all'inizio di quest'anno quando, rispondendo alle domande dei fan, ha detto che non voleva lavorare al fianco dei colleghi della WWE John Cena e Dwayne Johnson per paura di essere "intrappolato" con loro. Cena ha risposto a quei commenti intervistato da Esquire:



"Sono molto triste per questo perché Dave Bautista è un attore incredibilmente dotato", ha detto Cena. "Ha fatto un lavoro straordinario. Ma penso che quando qualcuno fa una dichiarazione del genere, penso che la cosa importante sia cercare di guardare le cose dalla loro prospettiva. Dave ha lavorato così duramente sul suo mestiere ed è così devoto ai suoi personaggi e vuole davvero proporre un corpo di lavoro che gli dia la sua identità. Lo capisco al 100%."



Ha continuato: "Dave è uno dei ragazzi più simpatici che tu possa incontrare e uno dei ragazzi più generosi che tu possa incontrare. Non ho alcun problema con Dave e penso davvero che lui non abbia alcun problema con me. Vuole solo essere identificato e riconosciuto per il suo lavoro e non posso biasimarlo per questo. Lo applaudo per questo. Essere abbastanza coraggioso da dire qualcosa del genere gli permette di andare avanti da solo e lo apprezzo."



Vi lasciamo con la nostra recensione di Dune e con i prossimi film di Dave Bautista in cui forse, come piace a lui, interpreterà altri villain!