Dune: Per Jason Momoa il film è più ambizioso di Game of Thrones e Aquaman

Dopo i commenti di John Boyega su Dune, questa volta tocca a Jason Momoa parlare del nuovo film diretto da Denis Villeneuve, confrontandolo con altri set di opere importanti in cui ha partecipato l'interprete di Khal Drogo.

L'attore, che nella pellicola ispirata al libro omonimo di Frank Herbert sarà il volto di Duncan Idaho, è stato intervistato in collegamento internet dalla conduttrice di The Ellen Show, commentando così i vari set del film: "Abbiamo girato a Wadi Rum, non ho mai visto niente del genere, sembrava di essere su un altro pianeta. Il regista è Denis Villeneuve, che ha girato Sicario ed Arrival, è stato un onore lavorare insieme a lui. Anche gli altri attori del cast sono fantastici, non ho mai partecipato a qualcosa di così ambizioso".

Parlando del suo personaggio, Jason Momoa ha commentato così la figura di Duncan Idaho: "Sarò Duncan Idaho, uno spadaccino provetto e fidato aiutate del Duca Leto, che sarà Oscar Isaac. È la prima persona che viene mandata su Arrakis, dove incontra il personaggio di Javier Bardem. Non ci posso credere di aver girato una scena insieme a Javier Bardem! È un film immenso, ed io sono questo piccolo personaggio tipo Han Solo del gruppo. Dovrò proteggere Timothée Chalamet ed essere agli ordini di Oscar Isaac".

In attesa di un trailer dell'opera, vi segnaliamo che nei giorni scorsi sono state condivise le prime foto dei protagonisti di Dune.